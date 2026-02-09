Comenzó en Estados Unidos histórico juicio contra Meta y Google

Una mujer de 20 años, identificada como K.G.M., presentó este lunes una demanda civil contra Meta y Google ante un jurado del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, acusando a Instagram y YouTube de haber afectado gravemente su salud mental.

La demandante sostuvo que comenzó a usar redes sociales antes de cumplir 10 años y que esa exposición temprana derivó en una fuerte dependencia que le provocó depresión, ansiedad, baja autoestima y pensamientos suicidas, con efectos que se prolongaron hasta su adolescencia y vida adulta.

La acción legal apunta al diseño de las plataformas, acusando que estas incorporan mecanismos destinados a captar y retener la atención de los usuarios el mayor tiempo posible, especialmente de menores de edad.

Durante la selección del jurado, el abogado de K.G.M., Mark Lanier, afirmó que presentará pruebas que demostrarían que Instagram y YouTube incorporaron funciones específicas para mantener "enganchados el mayor tiempo posible" a usuarios jóvenes.

"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", afirmó el jurista ante el tribunal.

Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testifique durante el juicio, el primero de una serie de procesos que buscan que las empresas de redes sociales asuman responsabilidades por los efectos de sus productos.

El fallo podría influir en la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares actualmente en curso contra compañías tecnológicas en Estados Unidos.

El juicio está programado para extenderse por al menos seis semanas y se desarrolla en paralelo a otras acciones judiciales, entre ellas una demanda iniciada este lunes en Nuevo México contra Meta por riesgos de explotación sexual infantil en redes sociales.

Cabe recordar que K.G.M. también demandó a Snapchat y TikTok, aunque ambas compañías alcanzaron acuerdos extrajudiciales antes del inicio del juicio el mes pasado.