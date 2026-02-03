España también se suma: Prohibirá a los menores de 16 años acceder a redes sociales

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que su país prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, y para que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por eventuales infracciones.

Ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, Sánchez consideró necesario hacer de las redes un espacio saludable, y que por ello, su gobierno aprobará una serie de medidas la próxima semana, entre ellas, la mentada prohibición.

El mandatario adelantó que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.

"Actualmente, nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más", garantizó.

Sánchez ya había anunciado el año pasado en el Foro de Davos su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes concretó las medidas que va a poner en marcha su gobierno.

Otras medidas internas y cooperación europea

Para impedir su impunidad, aseguró que serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Sánchez anunció igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización".

De la misma forma, el presidente informó que España se unió a cinco países europeos en la "Coalición de los Dispuestos Digitales" para avanzar de manera coordinada en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Según el mandatario, la primera reunión de esta coalición se va a hacer efectiva en los próximos días.

"Tolerancia cero" con las empresas

Sánchez manifestó que esas medidas y ese esfuerzo conjunto son relevantes, puesto que las redes sociales se han convertido en "un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio".

Como ejemplo, recordó que TikTok ha sido acusado de tolerar cuentas maliciosas que comparten material de explotación sexual infantil generado con inteligencia artificial, Instagram de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo, y Facebook se ha usado para "desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales".

También lamentó que la semana pasada el propietario de X, Elon Musk, "a pesar de ser emigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana" del gobierno español: la regularización de medio millón de inmigrantes.

Sánchez lo señaló ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. (Foto: EFE)

Por todo ello insistió en que es necesario "recuperar el control" y asegurarse de que las plataformas cumplen las normas como todos los demás, algo que admitió que no va a ser fácil porque las redes sociales y sus empresas son más ricas y poderosas que muchos países, incluido España.

"Pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación -añadió- es mayor que su riqueza".

En la misma línea, garantizó que España va a tener "tolerancia cero" en estas cuestiones y va a defender su soberanía digital.