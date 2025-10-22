Inminente llegada a Chile de la publicidad en WhatsApp

En junio, el gigante tecnológico Meta confirmó que iniciaría el despliegue de publicidad en la popular aplicación de mensajería WhatsApp, aunque sin especificar la fecha en que los diferentes mercados verían esta actualización; pero todo indica que en Chile será muy pronto.

Los avisos en WhatsApp llegarán de la mano de un sistema de suscripción para determinados canales, la visualización de canales patrocinados y la incorporación de anuncios en los estados o historias.

Todos los avisos quedarán anclados en la sección "Novedades" y podría implicar que el despliegue de un aviso también se muestre como una notificación en esa pestaña, tal como cuando la app. avisa al usuario que uno de sus contactos subió contenido.

"Implementaremos esto gradualmente durante los próximos meses", había afirmado Meta, también propietaria de Facebook e Instagram, aunque en Chile en particular los avisos en WhatsApp están muy cerca de implementarse, de acuerdo al mensaje que se desplegó entre usuarios en el país.

"Descubre más contenido con anuncios publicitarios en los estados y canales", dice el mensaje, en que Meta afirma que los mensajes, llamadas y estados de cada usuario siguen cifrados y no se pueden usar para perfilar avisos, al tiempo que da la opción de aceptar las nuevas políticas de privacidad de la app.