Elon Musk revoca suspensión de cuentas de periodistas en Twitter

Tras las repercusiones que dejó la suspensión de cuentas de periodistas, Elon Musk anunció que se anulará la medida tras hacer una votación en Twitter.

El multimillonario hizo una encuesta en la red social consultando si era necesario levantar la suspensión y en cuánto tiempo.

La mayoría optó por anular la suspensión y que debería ser "ahora".

Ante ello, Musk escribió: "El pueblo ha hablado. A las cuentas que duplicaron mi ubicación se les levantará la suspensión ahora".

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe