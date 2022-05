Elon Musk se desdice y asegura ahora que sigue comprometido con compra de Twitter

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, aseguró que "sigue comprometido con la adquisición" de Twitter, cuya compra anunció por cerca de 44.000 millones de dólares, dos horas después de haber dicho que dejaba el acuerdo pendiente hasta conocer con más detalle cuántas cuentas falsas hay en la red social.

"El acuerdo de Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas y de spam representan menos del 5 por ciento de los usuarios", escribió Musk en un mensaje publicado en la misma red social de la que pretende ser dueño.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn