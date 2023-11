Elon Musk se llena de críticas por comentario definido como "antisemita"

El multimillonario Elon Musk fue criticado debido a un comentario sobre comunidades judías que aseguran promueve "el odio antisemita y racista".

Musk respondió el miércoles a un mensaje de un usuario en la red social que decía que "las comunidades judías han estado impulsando exactamente el tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos".

El mensaje también aludía a una teoría conspirativa que defiende que los judíos han apoyado la llegada de población no blanca a los países occidentales. Una teoría que apoyaba el hombre que atentó en 2018 contra una sinagoga en Pittsburg y mató a 11 personas.

"Has dicho la pura verdad", le contestó Musk a ese usuario, lo que ha generado un montón de reacciones políticas y empresariales.

You have said the actual truth