Twitter confirmó que añadirá opción para editar mensajes

Twitter confirmó este martes su intención de añadir la opción de editar mensajes ya publicados, aunque comenzará a probar esa función en su servicio de pago, Twitter Blue, antes de que llegue a todos los usuarios.

"Ahora que todo el mundo pregunta... Sí, hemos estado trabajando en una opción de editar desde el año pasado", aseguró la compañía a través del perfil de su departamento de comunicaciones.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.