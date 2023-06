Usuarios reportan una caída global de Instagram y Whatsapp

Este viernes 16 de junio se reportó una caída global de Instagram, Whatsapp y Facebook.

El sitio DownDetector ha informado que las notificaciones de problemas en estas aplicaciones comenzaron a eso de las 14:40 pm.

Usuarios han compartido a través de Twitter que en el caso de Instagram hay problemas para publicar historias y postear fotografías.

Whatsapp presenta inconvenientes para mandar fotografías y enviar audios.

WhatsApp no me deja mandar audios y en Instagram no puedo subir historias. Estoy así: pic.twitter.com/U92rHSfkOC