Grok también limitó la edición de fotos a usuarios de pago tras polémica sobre desnudos

La inteligencia artificial de la red social X, Grok, decidió limitar también para los usuarios de pago la posibilidad de editar fotografías, tras la polémica que se había generado en numerosos países ante la proliferación y publicación de imágenes de personas que habían sido desnudadas digitalmente.

Tras las numerosas denuncias y quejas que se sucedieron por la difusión de imágenes manipuladas y alteradas sin el consentimiento de las personas que aparecían en ellas, entre ellas muchas mujeres o incluso menores de edad, Grok decidió inicialmente limitar el uso de esa herramienta a los usuarios de pago, para que el nombre y la información del suscriptor quedara ligado a las acciones ilícitas que pudiera cometer.

Pero ahora esta herramienta de inteligencia artificial, integrada en la red social X del magnate Elon Musk, ha decidido limitar también esa posibilidad, y en gran medida la generación avanzada de imágenes, a todos los usuarios del sistema, también los de pago, según informa la propia red.

"Hemos implementado medidas tecnológicas para evitar que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis. Esta restricción aplica a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de pago", ha señalado la red.

La plataforma ha añadido que están comprometidos con hacer de X "una plataforma segura para todos y mantenemos una política de tolerancia cero con cualquier forma de explotación sexual infantil, desnudez no consentida y contenido sexual no deseado".

Han enmarcado esta medida en su afán por eliminar el contenido infractor de alta prioridad, incluido el material de abuso sexual infantil y la desnudez no consentida, han informado de que han tomado también medidas contra las cuentas que violan sus reglas y que también denunciarán a las autoridades policiales las cuentas que buscan material de explotación sexual infantil.

"Monetización" del abuso: Las quejas por permitir que solo usuarios de pago pudieran generar fotos con Grok

Inicialmente, la compañía de Elon Musk limitó esa posibilidad de editar imágenes a los suscriptores de pago como una medida "de seguridad y responsabilidad", para poder identificar mejor a quienes abusaban de esa herramienta, pero la decisión fue muy criticada por considerarse un parche, completamente insuficiente, e incluso porque se podía interpretar que "monetiza" el abuso.

La decisión de Grok se produce tras la presión regulatoria y las acciones emprendidas en varios países de la UE o el Reino Unido, entre ellos España, donde el Gobierno se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue si Grok podía estar cometiendo delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia.

El propio Elon Musk se sumó inicialmente al escándalo mundial que estaba generando la proliferación de imágenes manipuladas con inteligencia artificial, y publicó una foto de sí mismo en bikini.

Ayer, el magnate publicó una entrada en su red social en la que negaba que la herramienta de inteligencia artificial hubiera generado imágenes de menores desnudos: "Literalmente ninguna", escribió.