Ángeles Lasso: El año del caballo de fuego siempre se ha considerado peligroso

La destacada psicoastróloga Ángeles Lasso conversó con Efecto China sobre las proyecciones del horóscopo chino para el próximo ciclo, destacando que el cambio de paradigma comenzará a sentirse con fuerza antes de la llegada oficial del nuevo año lunar, programada para el 17 de febrero de 2026.

"Estamos esperando el nuevo año, pero recuerden que la astrología china está basada en el calendario lunar. Por lo tanto, aún nos queda hasta el 17 de febrero la colita de la serpiente antes que llegue el gran caballo de fuego", señaló la también escritora, quien recientemente lanzó su libro "Horóscopo Chino 2026: Año del Caballo de Fuego".

Lasso afirmó que el actual periodo de transición se perfila como una etapa de eventos extremos a nivel global, producto de la interacción entre el elemento saliente (madera) y el entrante (fuego).

"Estos periodos de término de energía de un signo junto con la llegada del otro, esta fusión, en general es bastante explosiva, sobre todo cuando estamos hablando de elementos como madera y fuego, porque evidentemente la madera al alimenta el fuego y este fuego viene muy feroz. Entonces, creo que en enero vamos a tener hartas circunstancias intensas: hasta última hora la serpiente va a dar su coletazo, eso está muy claro, más que nada con cosas de la naturaleza, con desastres naturales que pueden suceder en cualquier parte del mundo; no tienen que ser necesariamente en Chile", explicó.

"No es un año sereno"

Respecto a la naturaleza de este signo, la experta indicó que 2026 "no es un año pacífico, no es un año sereno; es un año intenso, medio terremótico y muy de establecer nuevas reglas".

En esa línea, profundizó en la carga histórica y el simbolismo que rodea a este animal en la cultura asiática: "El caballo de fuego tradicionalmente tiene muchas leyendas, ha sido muy temido en el Oriente a lo largo de la historia; siempre se ha considerado como un signo especialmente peligroso en muchos aspectos, tanto las personas que tienen estos signos como los tiempos que están regidos por este caballo fogoso", advirtió.

Según detalló Lasso, "el caballo es un signo tradicionalmente relacionado con la libertad, con la rebeldía y con el no obedecer las reglas. El caballo es un rebelde natural: se rebela a todo lo que lo limita. Si observamos lo que es domar a un caballo cuando encuentran uno salvaje, es un trabajo pero impresionante y tiene que ser gente que realmente sabe hacerlo, porque el caballo no quiere ser domado y las personas nacidas en el signo del caballo tampoco quieren ser domadas".

En el plano social y político, la astróloga describió un escenario de tensiones donde el orden establecido se ve desafiado por "gobernantes extremos" y transformaciones económicas profundas, como el ascenso de las monedas de los BRICS frente a la caída del dólar.

"Estamos como un poco en el ojo de la tormenta (...) Pasarán de esas cosas que tú dices, 'Bueno, parece que la gente hubiera perdido la cordura, están todos así como apurados por empujarse los unos a los otros'", aseguró.

2026 según cada elemento

Finalmente, la autora precisó que el impacto del año variará según el elemento de nacimiento de cada persona: mientras que los de metal "van a experimentar cambios muy grandes a nivel intelectual", los de agua "los efectos los van a sentir en sus emociones, sentimientos y relaciones".

Por su parte, los de tierra tendrán el rol de mediadores "con lógica y con espíritu práctico, apagando incendios todo el año", los de madera "van a adquirir más poder", y los de fuego "van a estar manejados por pasión: cuidado con la ira", concluyó.