Consejos de una maestra del Feng Shui para atraer prosperidad y renovar energías este 2026

Al inicio de este 2026, Efecto China conversó con Sylvia Galleguillos, directora de la Escuela Chilena de Feng Shui y maestra con más de tres décadas de trayectoria, sobre cómo equilibrar las energías en el ciclo que comienza.

Según la experta, el número 6 que corona este año posee un significado trascendental: mientras el 2025 fue un periodo de confusión, el 2026 se asocia con lo oracular y la comunicación, representando al "cielo" en la cosmovisión china.

"Cuando nosotros vemos que el 2026 termina en la energía 6, quiere decir que este es un año bien cósmico, bien oracular, bien comunicado con la cabeza y el pensamiento, y pienso que este año tenemos que programar desde nuestros pensamientos, desde nuestra casa, desde nuestra orientación, cosas que estén relacionadas con el llamado. ¿Y el llamado de qué? Cada persona llama lo que quiere que le llegue: las cosas buenas, hablando en positivo", explicó la maestra.

Ritos para invocar la prosperidad

Para sintonizar con esta frecuencia, Galleguillos recomienda ritos específicos centrados en el sonido y el simbolismo del metal. "Primero, en tu casa debes tener, de todas maneras, una campana. Si quieres llamar amigos, trabajo o salud, lo tienes que llamar con algo", sugirió, añadiendo que "tienes que tener monedas doradas, porque el cielo es metal, es una energía redonda, y tienes que significar con monedas doradas en tu casa para que llegue esa energía del cielo".

En cuanto al entorno físico, la experta enfatizó que el 6 es sinónimo de movimiento, por lo que instó a evitar el estancamiento mediante cambios, por mínimos que sean. Un florero nuevo o una planta distinta pueden marcar la diferencia, siendo un año excelente para mudanzas o renovaciones de estilo de vida.

La purificación del "vacío" y el humo sagrado

Un aspecto crítico para las primeras semanas de enero es la limpieza energética de los espacios habitados. Galleguillos plantea una reflexión sobre la "vasija" donde transcurre la vida: "Todo espacio tiene que ser purificado y limpio. Uno limpia y deja todo impecable, todo barrido, todo lavado, pero ¿quién limpia energéticamente este vacío, este espacio donde está la vida, donde hemos vivido, dormido, llorado, celebrado? Esa es la vasija, eso es lo más importante, para los chinos ese es el lugar más importante. ¿Y cómo lo haces? Con humito".

Según la especialista, esta práctica es clave para desbloquear el camino: "El humo limpia los espacios, va limpiando tu entorno y al limpiarlo va barriendo esa mala racha que tuviste, esa cosa que te estancó, ese trabajo que no llegó, ese amor que se fue... Barre todo lo malo y trae de vuelta la oportunidad, trae el cambio, trae las ganas de vivir nuevamente, estar sano, empezar un nuevo cambio de fecha".

El altar de los ancestros y los cinco elementos

Finalmente, la directora de la Escuela Chilena de Feng Shui recordó la importancia de honrar las raíces mediante un altar que reúna los cinco agentes de la naturaleza: agua, madera, tierra, fuego y metal.

"Este año hay que ponerle los cinco agentes en acción: una vasijita con agua, una con arroz, una con maderas —que pueden ser flores—, una con metales —que son las monedas, la plata— y el otro con el fuego tiene que ser algo de color rojo y ojalá de seda, porque la seda como tela es una seda fuego. Ese es un rito que tienes que hacer y lo puedes hacer los primeros días del mes: los primeros 15 días de enero", detalló.