Efecto China: Los secretos del Feng Shui, la disciplina del viento y el agua

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Para comenzar el año con energías renovadas, en el primer episodio de Efecto China del 2026 nos adentramos en el arte milenario del Feng Shui junto a Sylvia Galleguillos, directora de la Escuela Chilena de Feng Shui, quien nos entregó claves para armonizar nuestros espacios con técnicas de esta disciplina centrada en "el viento y el agua".

En sintonía con el descanso, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST), nos enseñó el vocabulario esencial en mandarín para disfrutar de las vacaciones y la playa.

Finalmente, en el ámbito geopolítico, junto a Giovannina Sutherland, investigadora del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE) y coordinadora del Programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, analizamos las crecientes proyecciones de China en el Continente Blanco.

