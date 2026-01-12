Esta semana conversamos con José Manuel Morales, investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, sobre cuál es el rol de China en medio de los conflictos que enfrenta América Latina y qué impacto tiene en la política de colaboración las acciones de Estados Unidos.

Además, conocimos la historia de un joven emprendedor chileno que ha ido a tocar las puertas del gigante de Asia. Conversaremos con Nicolás Higueras, quien representó a nuestro país en 2024 en un evento en China, oportunidad que le dio un giro a los planes que tenía y hoy está preparándose para volver al gigante de Asia.

Y como cada semana, junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, Carla Morales Vallejos nos enseña sobre el rigor de los trazos y los errores más comunes al usar los caracteres chinos.

