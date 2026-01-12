El inmunólogo Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, advirtió sobre el alto riesgo de propagación del sarampión tras confirmarse en Chile un caso importado de la enfermedad, y llamó a la población a revisar y completar sus esquemas de vacunación.

En El Diario de Cooperativa, el especialista explicó que si bien por ahora se trata de un solo caso confirmado, existen personas que tuvieron contacto estrecho con el paciente, lo que genera preocupación debido a que el sarampión es "uno de los virus más contagiosos que existe".

Kalergis atribuyó este fenómeno tanto al avance de discursos antivacunas como a una falsa sensación de seguridad frente a enfermedades que se creían superadas. "Sentir que el virus ya no está lleva a bajar el uso de vacunas, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora", explicó.

