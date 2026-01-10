El cientista político Eric Latorre, director del magister de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, realizó una evaluación en Cooperativa de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, justo cuando se cumple una semana de la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Latorre observó que Venezuela se encuentra en un "precario equilibrio" porque debe "responder a los intereses de Estados Unidos y, por otro lado, ver como se integra en el gobierno Padrino López y Diosdado Cabello. Esta tensión podría llevar en cualquier situación a que estos tuvieran alguna situación y Estados Unidos decidiera moverlos del tablero".

Por otro lado, evidenció que existe una "transición global que estamos viviendo y que probablemente va a consolidar un nuevo escenario mundial. Lo que vemos es que hay tres potencias con alcance global: Estados Unidos, Rusia y China, y este modelo requiere zona de influencia".

En esa lógica, apuntó que el presidente estadounidense Donald Trump con la acción en Caracas y con las amenazas de una entrada militar a Estados Unidos está enviando una señal para influir en Latino América. "Está diciendo hay dos formas de hacerlo: con acuerdo de los países o de forma más agresiva (…) Trump lo que va a buscar (con México) son acuerdos, pero siempre parte negociando desde una posición de fuerza. Él impone su posición ser el más fuerte y establece las condiciones de negociación", planteó.

LEER ARTICULO COMPLETO