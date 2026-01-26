China crea chips flexibles en fibras que podrían convertir la ropa en computadoras

Científicos chinos desarrollaron con éxito un chip completamente flexible basado en fibra, tan delgado como un cabello humano, capaz de realizar cálculos y mostrar información, lo que podría transformar la ropa cotidiana en computadoras portátiles o pantallas interactivas.

El estudio fue publicado en la revista Nature y liderado por el profesor Peng Huisheng, de la Universidad de Fudan, en Shanghái.

El South China Morning Post destacó que este desarrollo representa un salto tecnológico para la electrónica basada en fibra, que hasta ahora se limitaba principalmente a funciones de alimentación o detección. La nueva tecnología permite integrar circuitos complejos directamente en hilos textiles, manteniendo flexibilidad total y alta densidad de componentes.

De sensores a circuitos integrados en forma de hilo

El equipo de investigación desarrolló un nuevo dispositivo denominado circuito integrado de fibra (FIC). A diferencia de los chips tradicionales, que se fabrican sobre sustratos rígidos y planos, estos circuitos se construyen primero sobre una base elástica y luego se enrollan hasta formar un filamento delgado, similar al proceso de enrollar papel.

Pese a su tamaño microscópico, el FIC alcanza una densidad de hasta 100.000 transistores por centímetro, un nivel comparable con estándares industriales de tecnología integrada de escala ultra grande, sin perder flexibilidad.

Según Chen Peining, coautor del estudio e investigador del Instituto de Materiales y Equipos de Fibra de la Universidad de Fudan, con la actual precisión de la fotolitografía a escala de laboratorio (que llega a un micrómetro), una fibra de apenas un milímetro puede integrar decenas de miles de transistores.

Capacidades comparables a chips biomédicos

Los investigadores explican que estos chips basados en fibra no solo funcionan como componentes individuales, sino que también pueden operar como un sistema completo de microcomputadora, integrando resistencias, capacitores, diodos y transistores dentro del mismo hilo.

De acuerdo con el equipo, estas fibras ofrecen capacidades de procesamiento de información comparables a ciertos chips utilizados en implantes biomédicos, además de mostrar una mayor estabilidad y durabilidad frente a condiciones que dañarían circuitos planos convencionales.

Este punto resulta clave para aplicaciones prácticas, especialmente en entornos donde la flexibilidad, el lavado o el movimiento constante -como ocurre con la ropa- son inevitables.

Textiles inteligentes y wearables: el próximo paso

"El sistema de fibra totalmente flexible abre el camino para nuevos modelos interactivos en aplicaciones avanzadas como textiles inteligentes y dispositivos de realidad virtual", señalaron los autores del estudio.

En el futuro, esta tecnología podría permitir que instrucciones, datos de salud o incluso videos se muestren directamente sobre la superficie de la ropa. Por ejemplo, una manga podría funcionar como pantalla, o una prenda deportiva podría proyectar información biométrica en tiempo real, sin necesidad de recurrir al teléfono móvil.