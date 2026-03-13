La U inicia su nuevo camino post Meneghini ante un Coquimbo que quiere escalar

Este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas, la séptima fecha de la Liga de Primera verá el interesante duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile, elencos que buscarán los tres puntos en medio de momentos muy distintos en el torneo.

Los más apremiados son los azules, que llegan al compromiso con apenas un triunfo en el año y tratarán de iniciar con el pie derecho su ruta tras la salida del DT Francisco Meneghini a causa de los malos resultados.

El conjunto estudiantil viene de un empate 1-1 con Universidad de Concepción que terminó por sellar el despido de "Paqui" y el nombramiento de John Valladares como entrenador interino.

La U además está complicada por sus numerosas bajas, con los lesionados Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Lucas Assadi y un Octavio Rivero que pasará una operación y estará fuera varios meses; además del expulsado Marcelo Díaz.

La buena noticia en el "Bulla" es el regreso a la citación de Juan Martín Lucero, que será alternativa luego de superar problemas musculares. Otra novedad es la inclusión del paraguayo Lucas Romero en el 11 inicial, debido a las ausencias en la zona de contención.

Así, la U alineará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Por el lado de los locales, Coquimbo viene de retomar la victoria luego de dos derrotas al hilo y necesita ganar para mantenerse cerca de la cima, que es dominada por Colo Colo a solo tres puntos de distancia.

El campeón del fútbol chileno en la pasada jornada sacó cuentas alegres gracias a un 3-1 como visitante sobre Huachipato en Talcahuano y tratará de aprovechar lo que será un "Francisco Sánchez Rumoroso" totalmente aurinegro, pues las autoridades no permitieron parcialidad de la U.

Pese a lo alentador de su último resultado y la expectante posición en la tabla, el DT Hernán Caputto tomó con calma lo que será el duelo ante su exclub. Pese a las dificultades que pasa su rival, señaló que "siempre va a ser Universidad de Chile, un equipo duro, un equipo grande, que viene a enfrentarnos con todas las ganas".

Los "piratas" saltarán a la cancha con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Guido Vadalá; Martín Mundaca, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.

El arbitraje estará a cargo de Mathías Riquelme y podrás seguir todos los detalles en las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.