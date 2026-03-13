Audax Italiano se impuso con autoridad y profundizó la crisis de Deportes Concepción en la Liga

Audax Italiano se impuso con autoridad por 3-0 ante un complicado Deportes Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el inicio de la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

Los "Tanos" comenzaron con todo en la primera parte, donde abrieron rápidamente el marcador mediante Enzo Ferrario (3'), quien cabeceó dentro del área.

En el minuto 10 del encuentro, Giovani Chiaverano aumentó la ventaja, y alrededor de la media hora, Franco Troyansky anotó el tercero con un letal contragolpe para darle tranquilidad a los locales en el marcador antes del descanso.

En el complemento, el equipo de Patricio Almendra salió decidido a recortar distancias desde el arranque, presionando en el área rival. Sin embargo, se topó con una muralla sólida de los "Tanos", que resistieron con orden y, lejos de conformarse, crearon varias chances claras para ampliar la diferencia y sellar una contundente goleada.

En los minutos finales del encuentro, el VAR anuló un gol de Leonardo Valencia, debido a una posición de adelanto de Ángel Gillard (90+1').

Con este resultado, Audax Italiano escaló hasta la quinta posición con 10 puntos; mientras que Deportes Concepción sigue hundido en el último lugar con tan solo cuatro unidades.

Esta derrota, además, deja en situación crítica al técnico Patricio Almendra, quien solo ha cosechado un triunfo con los lilas en siete fechas del torneo.

Desde el próximo viernes, comienza la Copa de la Liga, donde el conjunto itálico tendrá su debut de visita ante Unión La Calera a las 20:30 horas, por su parte, los lilas" enfrentarán como forastero a Huachipato el sábado 21 de marzo a las 12:00 horas.