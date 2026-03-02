China lanza sistema nacional de normas para robótica humanoide e IA corpórea

China dio un paso significativo hacia la regulación de su industria de robótica humanoide, en fase de rápido crecimiento, con la presentación, el sábado pasado, del primer sistema nacional de normas del país que abarca toda la cadena industrial y el ciclo de vida de los robots humanoides y la inteligencia artificial corpórea.

El sistema de normas, dado a conocer en Beijing durante la reunión anual de Estandarización de Robots Humanoides e Inteligencia Encarnada (HEIS, por sus siglas en inglés), tiene seis partes clave: base común, computación inteligente y neuromórfica, extremidades y componentes, máquinas y sistemas completos, aplicaciones, y seguridad y ética.

La normativa ha sido desarrollada conjuntamente por más de 120 instituciones de investigación, empresas y usuarios industriales, bajo la organización del Comité Técnico para la HEIS del Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

Las normas destinadas a la computación inteligente y neuromórfica cubren las especificaciones primordiales para el "cerebro y el cerebelo" de la inteligencia corpórea y la computación inteligente, y regulan la totalidad del ciclo de vida de los datos, así como los procesos de entrenamiento e implementación de modelos, según el comité.

Las normas de aplicación rigen el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los robots humanoides en diferentes escenarios, mientras que las dirigidas a la seguridad y la ética se aplican a todo el ciclo de vida industrial y proporcionan una garantía del cumplimiento normativo para la evolución tecnológica.

La presentación de este sistema se da luego de que la industria china de dichos robots experimentara un crecimiento significativo a lo largo de 2025, respaldada por planes a medio y largo plazo del Gobierno central y de las administraciones locales, que la consideran como un sector estratégico.

El año pasado ha sido estimado como el primero de producción en masa de estos robots en el país. De acuerdo con el ministerio, más de 140 fabricantes nacionales lanzaron distintos modelos, en una cifra que superó los 330.

Se espera que el nuevo sistema regulatorio proporcione una orientación indispensable para esta industria en veloz expansión, al promover un desarrollo de alta calidad mediante requisitos técnicos y protocolos de seguridad estandarizados.