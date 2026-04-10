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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Ciencia y Tecnología

China lanzará sonda lunar Chang'e-7 en la segunda mitad de 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

La misión buscará realizar aterrizajes de alta precisión y explorar cráteres.

China lanzará sonda lunar Chang'e-7 en la segunda mitad de 2026
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La Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció hoy viernes que el lanzamiento de la sonda lunar china Chang'e-7 está previsto para la segunda mitad de 2026.

La sonda lunar Chang'e-7 fue transportada al Sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia insular de Hainan, en el sur del país, y se realizarán pruebas previas al lanzamiento según lo programado, de acuerdo con la agencia.

Actualmente, las instalaciones en el lugar del lanzamiento se encuentran en buenas condiciones y todos los trabajos preparativos están avanzando según lo planeado, añadió la misma fuente.

La misión Chang'e-7 tiene como objetivo lograr avances en tecnologías clave en la superficie lunar, como aterrizaje suave de alta precisión, locomoción con patas, saltos y exploración de cráteres sombreados de manera permanente.

Adoptará un enfoque de detección integral, que implica orbitar, aterrizar, desplazarse y saltar, para llevar a cabo estudios ambientales y de recursos del polo sur lunar.

La cooperación internacional también se incluirá en la misión.

La agencia explicó que China integrará profundamente sus recursos y capacidades en sus actuales aterrizajes lunares tripulados y programas de exploración lunar no tripulado, para mejorar la eficacia integral de las exploraciones lunares del país.

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