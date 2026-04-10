Colo Colo definió la empresa que buscará el sponsor para remodelar el Monumental

Este viernes comenzó el camino para la remodelación del Estadio Monumental, ya que la comisión designada por Blanco y Negro definió de forma unánime a la empresa encargada de gestionar la financiación del proyecto

Como informamos en Cooperativa Deportes, fue Playfly Sports quien se impuso ante la dirigencia de Colo Colo para llevar a cabo el proceso, que incluirá la búsqueda de una marca para auspiciar las obras mediante el "naming rights" del recinto.

La reunión extraordinaria tuvo a Edmundo Valladares, Aníbal Mosa y Alfredo Stöhwing exponiendo las propuestas que tenían las tres candidatas norteamericanas: Se descartó a IMG y Elevate debido a su poca cercanía con el fútbol.

Ahora, la misión de Playfly Sports será reunir los 120 millones de dólares aproximados para llevar a cabo los trabajos que permitan modificar la estructura del recinto en Macul.

Playfly Sports se fundó en 2020, con experiencia en marketing deportivo, gestión de licencias y "naming rights" de estadios, como el America First Field, donde juega el club Real Salt Lake de la MLS.

La decisión del directorio de Colo Colo se dio a casi un año de la maqueta que presentó el club durante su Centenario, la cual contempla subir la capacidad de las instalaciones para 60 mil espectadores.