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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo definió la empresa que buscará el sponsor para remodelar el Monumental

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "Comisión Estadio" de Blanco y Negro cerró la elección de forma unánime.

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Este viernes comenzó el camino para la remodelación del Estadio Monumental, ya que la comisión designada por Blanco y Negro definió de forma unánime a la empresa encargada de gestionar la financiación del proyecto

Como informamos en Cooperativa Deportes, fue Playfly Sports quien se impuso ante la dirigencia de Colo Colo para llevar a cabo el proceso, que incluirá la búsqueda de una marca para auspiciar las obras mediante el "naming rights" del recinto.

La reunión extraordinaria tuvo a Edmundo Valladares, Aníbal Mosa y Alfredo Stöhwing exponiendo las propuestas que tenían las tres candidatas norteamericanas: Se descartó a IMG y Elevate debido a su poca cercanía con el fútbol.

Ahora, la misión de Playfly Sports será reunir los 120 millones de dólares aproximados para llevar a cabo los trabajos que permitan modificar la estructura del recinto en Macul.

Playfly Sports se fundó en 2020, con experiencia en marketing deportivo, gestión de licencias y "naming rights" de estadios, como el America First Field, donde juega el club Real Salt Lake de la MLS.

La decisión del directorio de Colo Colo se dio a casi un año de la maqueta que presentó el club durante su Centenario, la cual contempla subir la capacidad de las instalaciones para 60 mil espectadores.

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