Alcaldes exigen al Gobierno "claridad urgente" por beneficio de gas licuado

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que lidera el independiente de derecha Gustavo Alessandri, hizo pública su "preocupación" por la inexistente información de parte del Gobierno sobre el anunciado beneficio de un subsidio al gas licuado.

Con motivo del "bencinazo", y como medida de mitigación, el Ejecutivo de José Antonio Kast dijo que habría una ayuda durante 2026 con este combustible, enfocada en las familias del 80% más vulnerable, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

El aporte -detallaba días atrás La Moneda- sería canalizado a través de las municipalidades.

"Miles de vecinas y vecinos están acudiendo a los municipios para consultar por este beneficio. Sin embargo, los gobiernos locales no cuentan con lineamientos claros que permitan orientar adecuadamente a la ciudadanía, generando incertidumbre en los territorios", acusó la AChM en un comunicado.

Por ello, "alcaldes y alcaldesas de todo el país han planteado la necesidad urgente de conocer los procedimientos, requisitos y mecanismos de acceso. Sin esta información, los municipios no pueden responder ni implementar adecuadamente una medida que hoy es prioritaria para las familias".

Aunque la AChM, una de las tres asociaciones de municipalidades que hay en el país, reafirmó que está disponible para "colaborar con el Gobierno en la implementación de este beneficio. Sin embargo, no es posible seguir esperando: la falta de definiciones está tensionando la gestión local y afectando directamente a las personas".