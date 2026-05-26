El 24 de mayo por la noche, tiempo de Beijing, comenzó un nuevo capítulo del programa espacial chino con el lanzamiento de la misión Shenzhou-23.

La nave espacial, a bordo de un cohete portador Gran Marcha-2F, despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

La tripulación de la Shenzhou-23 está compuesta por el comandante de la misión, Zhu Yangzhu, junto con los astronautas Zhang Zhiyuan y Li Jiaying (Lai Ka-ying en cantonés).

Los tres astronautas son, respectivamente, un ingeniero de vuelo, un piloto de naves espaciales y una especialista en carga útil.

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