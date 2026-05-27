Embajador chino se reunió con la ministra Lincolao

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, sostuvo un encuentro protocolar con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

En la cita, "ambas autoridades celebraron los frutos de la labor conjunta en ciencia y tecnología", según informó la embajada.

De acuerdo con lo detallado por la delegación diplomática, el objetivo principal de la reunión fue acordar mecanismos para "potenciar el diálogo y la planificación conjunta para fomentar la innovación y el emprendimiento" de los dos países.

A través de esta alianza estratégica, las autoridades de China y Chile pretenden "acercar la ciencia con el desarrollo, la productividad y la calidad de vida de los pueblos" de ambas naciones, explicó la misión de Pekín.

Al cierre de la jornada de trabajo y como un gesto de fraternidad, el embajador Niu Qingbao le obsequió a la ministra Lincolao una réplica a escala del Yutu, el emblemático rover lunar del programa espacial chino.