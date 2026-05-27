Huawei presentó nuevo enfoque para el diseño de chips

La empresa china de telecomunicaciones Huawei presentó su propia forma de diseñar chips en una importante conferencia del sector celebrada en Shanghai, enfoque al que ha denominado Ley de Escalado Tau, definiéndolo como "un nuevo principio rector para el futuro de los semiconductores".

Este anuncio apunta a un posible nuevo camino para que los chips sigan evolucionando, justo cuando el tradicional principio determinado por la Ley de Moore -la creencia largamente sostenida por la industria de que la densidad de los transistores se duplica cada 18 a 24 meses-, se está quedando atrás debido a limitaciones físicas y económicas.

De acuerdo con lo explicado por He Tingbo, presidenta del departamento de semiconductores de Huawei, en su discurso de apertura durante el Simposio Internacional IEEE 2026 sobre Circuitos y Sistemas, que se realiza por estos días, con este enfoque la industria podría concentrarse en la reducción del tiempo de procesamiento o la velocidad a la que trabajan los transistores, en lugar de seguir haciéndolos cada vez más pequeños (un método conocido como escalado geométrico).

Tal visión, que toma su nombre de la letra griega tau (τ), empleada en física para representar las constantes de tiempo, busca reducir sistemáticamente el retardo de las señales eléctricas en todos los componentes de los sistemas electrónicos, señaló He.

La idea principal es: lo importante no es el tamaño de cada transistor, sino el tiempo que tarda en completarse una tarea. Este debería ser el objetivo de optimización para dichos sistemas. De esta forma, los chips pueden volverse más rápidos, gastar menos energía y contener más transistores en el mismo espacio, sin necesidad de disminuir cada vez más el tamaño de estos.

Siguiendo tal línea, Huawei ha utilizado una técnica llamada LogicFolding (plegado lógico), que rediseña la disposición de los circuitos con el fin de acortar las distancias físicas recorridas por las señales eléctricas. Así, se reduce la resistencia y la capacitancia, lo que aumenta tanto el rendimiento como la densidad de transistores, comentó la ejecutiva.

Asimismo, indicó que la compañía ha estado aplicando este principio en múltiples niveles, desde dispositivos individuales hasta sistemas informáticos completos. En los últimos seis años, se han diseñado y producido en masa 381 chips diferentes usando la Ley de Escalado Tau, en los servicios prestados a una amplia gama de industrias.

Para el otoño de este año, Huawei planea lanzar sus nuevos chips Kirin, los primeros en integrar completamente la arquitectura LogicFolding con el propósito de lograr un incremento significativo del rendimiento, anunció.

De cara al futuro, la firma china ha proyectado que para 2031 los chips de alta gama elaborados bajo la referida ley alcanzarán una densidad de transistores equivalente a la que hoy se consigue con procesos de 1,4 nanómetros.

"Creemos que la apertura y la colaboración son clave para impulsar el progreso continuo en la industria de los semiconductores", manifestó He e invitó a científicos, ingenieros y socios del sector de todo el mundo a trabajar conjuntamente bajo la Ley de Escalado Tau, con la mira puesta en garantizar la evolución sostenible de los semiconductores y la electrónica.