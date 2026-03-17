China propone un origen inesperado para el asteroide que orbita la Tierra

Científicos del Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia de Ciencias de China propusieron una nueva explicación sobre el origen del asteroide 2016HO3, objetivo de la misión Tianwen-2.

El estudio, publicado en marzo, sugiere que este cuerpo podría provenir del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y no de la Luna, como se creía.

El hallazgo es relevante porque ayudará a orientar el análisis de las muestras que China busca traer a la Tierra en esta misión espacial.

Qué se sabe del asteroide 2016HO3

El asteroide 2016HO3 es un objeto cercano a la Tierra de unos 57 metros de diámetro. Su principal característica es que mantiene una resonancia orbital 1:1 con nuestro planeta.

Esto significa que, visto desde la Tierra, parece girar a su alrededor durante largos periodos, lo que lo clasifica como un "cuasisatélite".

Además, tiene una rotación rápida: completa un giro en aproximadamente 28 minutos.

Estas condiciones lo convierten en un objetivo ideal para la exploración espacial, especialmente para misiones de recolección de muestras como Tianwen-2.

Una nueva hipótesis sobre su origen

Durante años, observaciones espectroscópicas habían sugerido que el asteroide 2016HO3 podría haberse originado en la Luna, debido a similitudes con materiales lunares.

Sin embargo, el nuevo estudio chino utilizó simulaciones numéricas para analizar su evolución orbital durante 100 millones de años.

Los resultados indican que este objeto podría provenir del cinturón principal de asteroides, ubicado entre Marte y Júpiter.

El equipo identificó tres regiones candidatas capaces de generar fragmentos que evolucionan hacia órbitas similares a la de 2016HO3.

También se detectaron tres trayectorias típicas de migración dinámica que explicarían cómo estos cuerpos llegan a convertirse en cuasisatélites terrestres.

Por qué este hallazgo importa para Tianwen-2

La misión Tianwen-2, lanzada en mayo de 2025, es la primera misión china de retorno de muestras de asteroides.

Se espera que la sonda alcance el asteroide 2016HO3 en julio de 2026, donde realizará observaciones cercanas y recolectará material.

Comprender el origen del asteroide permitirá interpretar mejor los datos que se obtengan en laboratorio una vez que las muestras regresen a la Tierra.

Según el investigador Ji Jianghui, estos resultados "sientan las bases teóricas" para el análisis científico de la misión.

Qué sigue en la exploración

Tras completar el muestreo, Tianwen-2 traerá el material a la Tierra y continuará su viaje hacia el cometa 311P, también ubicado en el cinturón de asteroides.

El análisis de las muestras será clave para confirmar si el asteroide 2016HO3 se formó en el cinturón de asteroides o si tiene otro origen.

Para la comunidad científica, este tipo de misiones permite entender mejor la formación del sistema solar y la dinámica de los objetos cercanos a la Tierra.