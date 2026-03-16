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El increíble gol que se perdió Iván Morales en el empate de Argentinos Juniors ante Tigre

Publicado: | Fuente: YouTube
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El arquero chileno Brayan Cortés y el delantero Iván Morales fueron titulares en el empate 1-1 de Argentinos Juniors frente a Tigre en el Estadio "José Dellagiovanna", por la undécima fecha del Torneo de Apertura. Los goles del encuentro fueron anotados por Francisco Álvarez para el "Bicho" y Alfio Oviedo para el conjunto local, en un partido marcado por una clara ocasión fallada por el atacante nacional.

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