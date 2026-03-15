Diputado PPD acusa que "en el Ministerio de Vivienda se dio la instrucción de paralizar todo"

El diputado José Montalva (PPD) anunció que oficiará a Contraloría debido a una "paralización de funciones administrativas" instruida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Según explicó el parlamentario, la medida fue ordenada por la Subsecretaría de Vivienda en un documento fechado el 13 de marzo, en el que se pide a los servicios abstenerse de despachar documentación y suspender la tramitación de actos administrativos hasta nuevo aviso.

La circular también solicita detener el despacho de antecedentes asociados a nuevas adquisiciones, contrataciones o procesos de compras públicas, con el objetivo de revisar y ordenar el flujo de documentación institucional en trámite.

Montalva cuestionó esta decisión y advirtió que podría afectar la continuidad del servicio, especialmente en materias de reconstrucción en los sectores afectados por incendios forestales.

"Mientras el Presidente está en terreno, señalando lo importante que es acelerar los procesos, en el Ministerio de Vivienda se da un instructivo de paralizar todo: el pago a proveedores, la asignación directa de los subsidios, la entrega de subsidios... todo paralizado. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. ¿Por qué gestiones específicas? Tampoco se sabe", afirmó.

El exdelegado presidencial de La Araucanía (2022-2024) enfatizó que, "hoy, el instructivo el instructivo que se les está dando a los servicios, a todos los Serviu del país, es que paralicen sus funciones".

Ante esta situación, el diputado anunció acciones de fiscalización: "No se puede, so pretexto de revisar las cuentas, paralizar los servicios. Por eso vamos a oficiar a Contraloría, porque esto podría estar incumpliendo con el principio de continuidad de un servicio cuando hay cambio de gobierno. Pero también vamos a oficiar al Ministerio de Vivienda para que nos diga por cuánto plazo está paralizando sus procesos y a qué gestiones se refiere específicamente", señaló.

Hasta ahora, desde el Ministerio no se han entregado mayores detalles sobre la duración de esta instrucción ni sobre el impacto que podría tener en los procesos administrativos.