Claudio Borghi selló su regreso a un "viejo amor"

El técnico y exseleccionado argentino Claudio "Bichi" Borghi está listo para reencontrarse con un viejo amor dado que tras un año alejado de TNT Sports, el otrora DT de La Roja y Colo Colo llegó a un acuerdo total para concretar su regreso a las pantallas de la estación televisiva.

De acuerdo a la información revelada por La Cuarta, el pacto entre el "Bichi" y la señal dueña de los derechos televisivos del fútbol chileno ya está cerrado por lo que se espera que en los próximos retome su histórico lugar en el panel del programa "Todos Somos Técnicos", espacio donde se consolidó como uno de los rostros principales.

El esperado regreso del campeón del mundo en México 1986 se gestó luego de que en las últimas semanas finalizara su vínculo con la cadena internacional ESPN, donde participó como comentarista estelar en los programas "F90" y "Equipo F".

Cabe recordar que Borghi había sorprendido al medio hace poco más de un año al dejar TNT Sports, poniendo fin a una extensa relación de seis años al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato.