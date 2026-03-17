Nvidia se alía con Uber para masificar los robotaxis y apuesta por data centers en el espacio

La compañía tecnológica Nvidia presentó nuevos planes para incursionar en el transporte autónomo y la computación espacial.

La firma formalizó un acuerdo con Uber para operar flotas globales de robotaxis a partir de 2027 y anunció el desarrollo del sistema "Vera Rubin Space-1", diseñado para procesar información desde centros de datos situados en la órbita terrestre.

Robotaxis impulsados por Nvidia

El primer anuncio corresponde a un acuerdo con Uber para lanzar una red de robotaxis que comenzará a operar en Los Ángeles y San Francisco en la primera mitad de 2027, con la meta de expandirse a otras 26 ciudades en Norteamérica, Europa, Australia y Asia para 2028.

La iniciativa utilizará la plataforma de conducción autónoma Nvidia Drive Hyperion junto con un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Nvidia Alpamayo, diseñado para afrontar situaciones en carretera, como obras inesperadas o comportamientos imprevisibles de peatones.

Al respecto, Jensen Huang fundador y director ejecutivo de Nvidia, destacó: "Los sistemas robóticos ya pueden razonar sobre las complejidades del mundo físico. Uber está construyendo una de las plataformas de transporte bajo demanda autónomo más amplias del mundo".

Por su parte, Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, enfatizó: "Al ampliar nuestra alianza con Nvidia y combinar la IA avanzada con la red global de Uber y su experiencia operativa, estamos sentando las bases de un mundo de vehículos autónomos cada vez más plural, garantizando una comercialización amplia y ayudando a llevar el servicio de robotaxi a más usuarios".

Este plan busca hacer frente a competidores como Tesla, que según la web especializada Electrek, cuenta con una flota de unos 35 vehículos supervisados en su programa piloto en Austin (Texas), el cual ha registrado 15 incidentes desde junio de 2025.

Centros de datos en órbita

De forma paralela, Nvidia anunció el desarrollo de Vera Rubin Space-1, una computadora de alto rendimiento diseñada para operar en el espacio con el objetivo es establecer centros de datos en órbita (ODC, en inglés) que permitan procesar información en tiempo real, eliminando la latencia que supone enviar datos a la Tierra.

Sin embargo, Huang advirtió: "Es algo muy complicado de llevar a cabo. A diferencia de la Tierra, en el vacío espacial no existe la conducción ni la convección para disipar el calor. Solo hay radiación. Tenemos que encontrar la manera de refrigerar estos sistemas una vez que se encuentren en el espacio".

Con este anuncio, Nvidia busca consolidar su dominio en el hardware de IA, extendiendo su mercado desde los servidores terrestres hasta la infraestructura crítica en el cosmos.

Para esta misión, Nvidia ya cuenta con el apoyo de socios del sector aeroespacial como Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space y Starcloud.