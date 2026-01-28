Desde altamar: científico chileno cuenta cómo se explora la Fosa de Atacama junto a China

A bordo del buque científico chino Tan Suo Yi Hao, una expedición conjunta entre Chile y China explora las profundidades del océano Pacífico, con foco en la Fosa de Atacama. La misión, que se extenderá hasta comienzos de marzo, busca investigar ecosistemas desconocidos, nuevas especies y procesos geológicos asociados a terremotos y tsunamis, en lo que constituye la primera expedición oceanográfica binacional entre ambos países.

El proyecto cuenta con la participación del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), dependiente de la Universidad de Concepción, junto a otras casas de estudio chilenas, y utiliza el sumergible tripulado Fendouzhe, capaz de descender a más de 8.000 metros de profundidad.

Una colaboración científica de largo aliento

La expedición es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre científicos chilenos y chinos. Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y co-jefe científico de la misión, explicó a Efecto China el vínculo se gestó a partir de investigaciones previas en la Fosa de Atacama.

"Hace ya más de un par de años los colegas chinos nos contactaron al Instituto Milenio de Oceanografía debido al trabajo que habíamos estado haciendo desde el año 2018 en la Fosa de Atacama", señaló Ulloa.

Ese contacto derivó en visitas académicas, talleres binacionales y la firma de un convenio con la Universidad de Concepción en 2023, lo que permitió planificar esta expedición y asegurar los permisos necesarios para su desarrollo.

"Comenzamos con todo el proceso que significa obtener los permisos de nuestras autoridades para realizar esta investigación de forma segura y abierta", agregó.

Tecnología inédita para explorar el océano profundo

Uno de los principales hitos de la expedición es el uso del sumergible Fendouzhe, una de las naves más avanzadas del mundo para exploración submarina.

"Ellos hoy día cuentan con la tecnología más avanzada, que es el sumergible Fendouzhe, capaz de bajar a las mayores profundidades del océano", explicó Ulloa.

A diferencia de misiones anteriores, esta expedición contempla más de 20 inmersiones, con capacidad de realizar investigación científica directa en el fondo marino.

"Podemos tomar muestras allá abajo, hacer incubaciones y manipular instrumentación con brazos robóticos. Es un salto respecto a lo que fue la expedición del 2022", destacó.

¿Por qué es clave estudiar la Fosa de Atacama?

La Fosa de Atacama es una de las zonas más profundas y menos exploradas del planeta, con sectores que superan los 8.000 metros de profundidad. Para Ulloa, su estudio es clave tanto desde el punto de vista biológico como geológico.

"Las fosas oceánicas constituyen las regiones con las mayores profundidades del océano y ha sido tremendamente difícil acceder a estudiar estos ecosistemas", explicó.

Uno de los objetivos centrales es identificar ecosistemas completamente nuevos, basados en procesos como la quimiosíntesis, que no dependen de la luz solar.

"Queremos buscar ecosistemas absolutamente nuevos, con fauna que obtiene su energía de fluidos que emanan del subsuelo marino", señaló el científico.

Además, la expedición incluye equipos de geólogos y geofísicos para analizar procesos asociados a grandes eventos sísmicos.

"Es ahí justamente donde se generan los grandes terremotos y tsunamis en nuestra región, por lo tanto es tremendamente importante estudiar la Fosa de Atacama", subrayó Ulloa.

Un hito histórico para la cooperación Chile-China

La misión reúne a investigadores de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, la Universidad Austral, la Universidad de Valparaíso y el Sernageomin, entre otras instituciones.

"Es la primera expedición oceanográfica que se hace en forma conjunta entre Chile y China y desde ese punto de vista marca un hito histórico en la colaboración entre ambos países", afirmó Ulloa.

El buque está dedicado exclusivamente a la operación del sumergible, lo que permitirá que científicos chilenos también desciendan al fondo de la fosa.

"Los investigadores chilenos van a tener la posibilidad de observar con sus propios ojos todo el paisaje de la fosa e ir haciendo los descubrimientos en conjunto", destacó.

Proyección y futuro de la investigación

La expedición se divide en dos etapas, desde Caldera hasta Antofagasta y luego hasta Pisagua, con retorno a Valparaíso previsto para el 3 de marzo. Los datos y muestras recolectadas darán origen a nuevas investigaciones, tesis y proyectos de largo plazo.

"Esperamos que se generen otros proyectos, intercambio de investigadores y que nuestros estudiantes aprovechen este material, porque hay mucha investigación que hacer", concluyó Ulloa.

La misión del Tan Suo Yi Hao no solo abre una nueva ventana al conocimiento del océano profundo, sino que también refuerza la cooperación científica entre Chile y China en una de las fronteras más desconocidas del planeta.