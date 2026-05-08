La pantalla LED que Shakira llevará a Madrid viene de China y no existe en Europa

Cuando los organizadores de la residencia madrileña de Shakira describieron el "Estadio Shakira", añadieron una frase que pasó casi inadvertida entre los detalles del evento: la pantalla inmersiva prevista para el recinto "de momento no existe en Europa y vendrá desde China".

No es un detalle menor. Es la síntesis de una tendencia que lleva años consolidándose en silencio: la industria china de visualización LED domina hoy la infraestructura tecnológica de los grandes espectáculos en vivo a escala mundial.

Un estadio diseñado para rodear al público

La residencia de Shakira en Madrid, programada para 12 conciertos entre septiembre y octubre de 2026, se desarrollará en el llamado "Macondo Park", una ciudad efímera de 40 hectáreas levantada en el recinto Iberdrola Music del barrio madrileño de Villaverde. Cuatro de esas hectáreas corresponden al estadio principal, con capacidad para 50.000 personas por noche.

El elemento diferenciador, según los promotores, es la pantalla inmersiva: un sistema de visualización que no actúa como telón de fondo sino que rodea al espectador, integrando imagen y sonido para borrar los límites entre el escenario y el público.

Los organizadores aseguran que se trata de una tecnología que todavía no se ha instalado en ningún recinto europeo, y que será importada directamente desde China.

China, fábrica del espectáculo global

La afirmación tiene respaldo en datos de mercado. Las empresas chinas de pantallas LED controlan más del 70% del mercado global, y el país concentra más del 60% de las fábricas de este tipo de tecnología en el mundo, con capacidades de producción y personalización que ninguna otra región puede igualar en escala y precio.

Esa hegemonía no se queda dentro de las fronteras chinas. En los últimos años, los fabricantes de Shenzhen y otras ciudades del sur de China han equipado algunos de los espectáculos en vivo más grandes del planeta.

El caso más documentado y reciente ocurrió en Europa: el concierto de Adele en Múnich en agosto de 2024.

El récord Guinness con tecnología de Shenzhen

Para su residencia en la capital bávara, Adele encargó la construcción de una pantalla curva de 244 metros de ancho y 18 metros de alto, cubierta con 4.625 metros cuadrados de paneles.

La instalación obtuvo el récord Guinness a la pantalla LED continua al aire libre más grande del mundo, en carácter temporal, y fue vista por más de 730.000 personas en diez conciertos.

La empresa detrás de esa pantalla fue ROE Visual, con sede en Shenzhen y subsidiaria del gigante chino Unilumin. Sus paneles Carbon 5 Mark II, con 6.000 nits de brillo y sistema de disipación de calor para exteriores, hicieron posible una instalación que ningún proveedor europeo o norteamericano podría haber ejecutado en los plazos ni a la escala requerida.

La propia Adele interrumpió uno de sus shows para preguntar al público qué le parecía "su pantalla".

Lo que Shakira planea para Madrid apunta a ir más lejos. La diferencia conceptual entre una gran pantalla de fondo de escenario, por más récord que tenga, y un sistema verdaderamente inmersivo es significativa: mientras la primera amplifica lo que ocurre en el escenario, la segunda convierte el recinto completo en parte del espectáculo. Ese es el salto tecnológico que, según los promotores, llegará desde China en octubre de 2026.

Por qué China lidera esta industria

La supremacía china en pantallas LED para el entretenimiento en vivo no es casual ni reciente. Desde mediados de la década pasada, el país construyó un ecosistema industrial completo en torno a esta tecnología: desde la fabricación de chips y módulos LED hasta los sistemas de control, el software de sincronización y las soluciones de montaje rápido para giras internacionales.

La industria de las experiencias inmersivas creció aceleradamente en China desde 2016, impulsada por inversiones en parques temáticos, producciones teatrales y grandes eventos.

Ese desarrollo interno generó capacidad exportable: hoy, los conciertos de Taylor Swift, las instalaciones de Tomorrowland y los estadios deportivos de media Europa funcionan con infraestructura de visualización fabricada en Shenzhen, Guangzhou o Beijing.

La llegada de esa tecnología al "Estadio Shakira" en Madrid no será, en ese sentido, una excepción. Será la continuación visible de una cadena de valor que opera hace años, pero que rara vez aparece mencionada en los titulares de espectáculos.