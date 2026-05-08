Colo Colo quiere ratificar el liderato en la Copa de la Liga ante un eliminado Deportes Concepción

La acción de la Copa de la Liga regresa al Monumental este sábado 9 de mayo. A partir de las 17:30 horas (21:30 GMT), Colo Colo recibirá a Deportes Concepción por la quinta fecha del Grupo A con el deseo de acercarse a las semifinales del novedoso torneo.

El "Cacique" llega con buen ánimo tras su agónica victoria ante Coquimbo Unido, resultado que los dejó como líderes exclusivos de la Liga de Primera. Mientras que en el presente certamen comparten la cima con el propio cuadro "pirata", buscarán salir de los 7 puntos ante un rival que ya vencieron en Collao por 3-1 y 1-0 en este 2026.

Para este desafío, la probable formación alba será con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Diego Ulloa; Leandro Hernández; Maximiliano Romero y Javier Correa.

Por su parte, Deportes Concepción visita Macul por primera vez después de una década. El cuadro dirigido por Walter Lemma viene de quedar matemáticamente fuera del la copa tras caer por la mínima ante Huachipato, quedando colista con una unidad.

Con el arbitraje de Mario Salvo, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.