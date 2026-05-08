"Un desequilibrio total": experto critica artículo de IA en la megarreforma

El abogado Santiago Schuster, experto internacional en propiedad intelectual, manifestó su preocupación la introducción del artículo 71T de la megarreforma impulsada por el Gobierno, que permitiría a los motores de inteligencia artificial (IA) utilizar, copiar y entrenarse con obras intelectuales publicadas, pero sin la necesidad de contar con el permiso del autor ni realizar pago alguno.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el experto en derechos de autor explicó que, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea -donde existe el derecho de "reserva" para que los autores decidan si sus obras entran o no en estos motores-, la propuesta chilena es "amplísima" y deja desprotegidos a los creadores locales al generar "un desequilibrio total".

"Este afán de ser los primeros, yo no lo aconsejo. Lo considero una mala idea, menos en un proyecto de ley que es de trámite urgente para aplicar medidas económicas para reactivar la economía", fustigó el también profesor de la Facultad de Derechos de la Universidad de Chile.

"Hay que estudiarlo con la debida prudencia de un tema que va a tener y que tiene hondas repercusiones para todos los generadores de contenido, que en nuestro país son muchos y muy relevantes para el desarrollo no solamente cultural, sino desarrollo económico, social y educacional", complementó.

Finalmente, el académico planteó que la incorporación de esta norma traerá "nueva discusión profunda que tiene que ver con los cambios importantísimos que están ocurriendo en este momento en el mundo por una tecnología que yo la considero bienvenida, pero que tiene que tener una regulación para que efectivamente esté al servicio de los seres humanos".