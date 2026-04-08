La provincia de Qinghai desempeña un papel clave en la carrera de China por desarrollar la energía verde de alta tecnología del país, al tiempo que se intenta alcanzar la neutralidad en carbono. Esta región azotada por el viento alberga un parque solar cuyo enorme tamaño sorprende a los visitantes.

En el Parque Solar de Talatan, situado en el desierto del Gobi de China, millones de paneles solares generan una enorme cantidad de energía para satisfacer las crecientes necesidades del país.

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