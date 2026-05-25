Madre de Javiera Suárez se lanza contra su exyerno: "Enterró a mi hija y nos enterró a todos"

El cirujano plástico Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, ha dado de qué hablar durante la última semana luego de que se revelara su romance con Kika Silva.

Tras confirmar su relación con la modelo, unas recientes declaraciones de Daniela Nicolás, expareja del profesional de la salud, donde afirmaba que era "un hombre malo y narcisista" no tardaron en reflotar.

A estas críticas se sumó el demoledor desahogo de Marilú Balbontín, madre de la fallecida periodista, quien rompió el silencio para arremeter con todo contra su exyerno.

Madre de Javiera Suárez en picada contra Arriagada

Mediante un posteo de Instagram, la mujer compartió la imagen de un reloj de arena con el escrito: "Dios tarda, pero llega" y, pese a no mencionar directamente a su exyerno, fue una amiga de Balbontín la que expuso los problemas que esta ha tenido la abuela para ver a Pedro Milagros, su nieto.

"Marilú sufrió en silencio. Vivió la pérdida más dura que puede vivir una madre y, además, el dolor de no poder ver libremente a su nieto", escribió la médium Sonia Valenzuela.

"Hoy muchas cosas están saliendo a la luz gracias a que otras personas se atrevieron a hablar y contar su verdad (...) Por eso nunca debemos juzgar tan rápido a quien decidió guardar silencio. Porque el tiempo, la vida y el universo siempre terminan acomodando las piezas. La justicia a veces tarda... pero llega", añadió.

El comentario generó debate en la red social, donde una usuaria aseguró que Arriagada "tiene derecho a decidir lo mejor para su hijo", a lo que Marilú replicó afirmando que el problema del doctor "es con toda la familia materna. Enterró a mi hija y nos enterró a todos".

Asimismo, la madre de Suárez señaló que puede ver al menor "solo cuatro horas a la semana, los días martes".