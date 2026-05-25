Ministro Arrau: Trabajaremos bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por Boric

A menos de una semana de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el Gobierno buscar poner como principal eje del discurso la seguridad, luego de las críticas que enfrentó por la ausencia de un plan integral en la materia, lo que motivó la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública.

Dado lo anterior, el nuevo ministro Martín Arrau busca reordenar la agenda y este lunes encabezó su primer comité de Seguridad junto al Mandatario y a sus pares de Interior, Defensa y Justicia. Cita en la que abordaron los principales lineamientos de la estrategia.

Según lo trascendido, el plan contemplará cinco ejes: el combate al crimen organizado, el control fronterizo, el fortalecimiento de las policías, la seguridad penitenciaria y la recuperación de barrios.

"Hay que recordar que la Ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que exista una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el Presidente Boric, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia. En nuestra posición vamos a operar bajo esa política", señaló Arrau tras la reunión.

"Es bien indudable, que el Presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que "vamos a comunicar, mostrar cada una de estas propuestas, que tiene un pilar legislativo muy importante que daremos a conocer en los próximos días con un paquete legislativo muy robusto, también de gestión inmediata y de acciones concretas; también algunas más bien de estructuración de planes y de estas estrategias", sostuvo.

Diputado Ibáñez: "El Gobierno ha vendido humo durante dos meses"

No obstante, las críticas desde la oposición continúan. Parlamentarios cuestionan que, a casi tres meses del cambio de gobierno, el Ejecutivo todavía no presenta un plan definido.

El diputado Diego Ibáñez (FA) planteó que "el Presidente Kast ha sido candidato durante 12 años y se esperaba que iniciara el gobierno con un plan de seguridad. Creo que en ello han sido sumamente negligentes; han vendido humo durante dos meses en materia de seguridad".

En una línea similar, el diputado Jaime Araya (PPD) señaló que "la principal tarea del ministro Arrau en el tiempo inmediato es presentar un plan de seguridad que sea consistente con los desafíos que tiene nuestro país en materia de combate al crimen organizado, combate al narcotráfico, al terrorismo, e incorporar el combate a la corrupción. Creo que es fundamental para fortalecer y proteger nuestra democracia combatir estos cuatro fenómenos".

Las críticas se dan en la previa a la visita del ministro Arrau a una sesión especial en la Sala del Senado el próximo 2 de junio, posterior a la Cuenta Pública, para analizar el estado de seguridad del país.