Arbitro identificó a jugadores de la UC y Colo Colo que participaron de la gresca final

El árbitro del partido entre Universidad Católica y Colo Colo, José Cabero, entregó un extenso informe del partido que se jugó ayer domingo en el Claro Arena y que se selló con triunfo albo por 1-2.

El resultado y la posterior celebración del plantel popular no gustaron en el cuadro cruzado, por lo que el final del partido se vio manchado por una gresca con varios involucrados.

En el informe al que tuvo acceso Cooperativa Deportes, el juez del partido relató lo sucedido y dejó constancia de lo ocurrido: "Al término del partido se originó una confrontación colectiva entre ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes, alterando gravemente el orden y el normal desarrollo del cierre del encuentro", expresó.

Tras ello, Cabero identificó a Vicente Bernedo y Daniel González, de la UC, y Joaquín Sosa y Javier Méndez, de Colo Colo como los "jugadores involucrados directamente en los incidentes".

"Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación", se añade.

Además, Cabero dejó constancia de que "durante los incidentes ingresó al terreno de juego un kinesiólogo de Colo Colo, Javier Díaz, quien se encontraba registrado en la planilla del partido. Dicha persona participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde una botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación".