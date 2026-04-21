Un robot humanoide desarrollado por Unitree Robotics completó un recorrido de 1,9 kilómetros en solo 4 minutos y 13 segundos durante la clasificatoria del medio maratón de robots en Beijing, logrando un rendimiento que, proporcionalmente, supera el récord mundial humano en los 1.500 metros. El hecho, registrado este domingo en la capital china, refuerza el avance tecnológico del país en robótica y su creciente aplicación en escenarios reales.

El robot humanoide H1 alcanzó un ritmo que, según cálculos comparativos, supera el récord mundial masculino de 1.500 metros registrado por World Athletics.

Desde la empresa destacaron que el robot incluso ha llegado a velocidades máximas de 10 metros por segundo en pruebas de 100 metros, lo que evidencia el rápido desarrollo en movilidad y desempeño físico de estas máquinas.

En la misma jornada, más de 100 equipos participaron en la ronda clasificatoria del medio maratón de robots humanoides, definiendo el orden de salida para la competencia principal.

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