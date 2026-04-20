El "disfruten lo votado" de Marcelo Lagos que descolocó en pleno matinal

El geógrafo Marcelo Lagos descolocó a todo el matinal de CHV, "Contigo en la Mañana", al soltar un "disfruten lo votado" en pleno contacto televisivo, sacando risas entre los panelistas mientras cuestionaba los recortes presupuestarios en ciencia por parte de varios Gobiernos, como la Administración de Donald Trump en EE.UU.

Al ser contactado para hablar sobre el terremoto de magnitud 7,5 que golpeó a Japón durante la madrugada de este lunes, Lagos abordó la tecnología de radares que posee la nación nipona para anticipar desastres, momento en que Eduardo de la Iglesia se quejó de que Chile no tenga una infraestructura similar.

En respuesta, el académico chileno hizo un descargo en el que advirtió de que existe una tendencia global de varios gobiernos por desfinanciar las ciencias, dando cuenta de que "Trump ya lo está haciendo hace rato, Trump ya prohibió los globos sonda en los aeropuertos de los Estados Unidos, cada vez sigue cortando más presupuesto para ciencia".

"Por lo tanto, disfruten lo votado", soltó al aire, descolocando entre risas a todos los panelistas, quienes coincidieron en que es "terrible" que autoridades como Trump recorten fondos a las ciencias.

El geógrafo insistió en que "la ciencia es vital" y que "somos tremendas sociedades gracias a la ciencia y hay formas de gobernar que, evidentemente, atacan la ciencia. Así que, si quieren radares, me avisai (sic)".