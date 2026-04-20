Máximo Pacheco frente a Jorge Quiroz y a Daniel Mas: "Codelco no está en crisis"

Pasadas las 16:00 horas de este lunes, en dependencias del Ministerio de Economía, en el centro de Santiago, se realizó la junta anual de accionistas de Codelco; la última encabezada por el actual presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien cumplirá su periodo el 25 de mayo próximo.

La cita fue ocasión para un "cara a cara" entre el militante socialista, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz; y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien anteriormente, en el Senado, había considerado "complejo" el estado de la cuprífera, planteando la necesidad de "una revisión profunda para mejorar sus estándares".

En una exposición de 45 minutos, Pacheco señaló que "es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad", y enfatizó: "Codelco no está en crisis. Por el contrario, los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile".

A su turno, los ministros de José Antonio Kast interpelaron al directorio respecto al reporte entregado: "Lo que leemos acá es que la compañía se recibió en un estado en que no estaba previsto un 'valle productivo'; esta administración detectó oportunamente el valle y reformuló los planes... Si hubo alzas de costo fue por la pandemia, fue por la situación internacional. Incluso respecto al accidente de El Teniente se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema... ¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna crítica de nada? ¿Comparte este autologio completamente el directorio?", preguntó Quiroz.

"¿Qué es lo que nos hacemos como primera autocrítica? Nuestro voluntarismo", respondió Pacheco.

"Cuando enfrentamos las tareas de hacer minería, muchas veces nos ponemos ciertas metas que son exigentes, son importantes como metas, pero que no dan cuenta de los riesgos, no de las dificultades, de las adversidades que hay que enfrentar en la minería", profundizó quien fuera ministro de Energía durante Bachelet II.

¿Se mantendrá en Novandino?

Otro de los puntos abordados esta jornada fue que Pacheco, si bien dejará la presidencia de Codelco el 25 de mayo, ha de continuar como líder del directorio de Novandino Litio -empresa surgida de la alianza con SQM para explotar el Salar de Atacama- hasta el año 2027, situación que no necesariamente satisface a la Administración Kast.

"Yo soy presidente del directorio de Novandino en función del acuerdo del directorio de Codelco, en función del régimen de gobernanza que tiene Codelco, y lo único que puedo decir al respecto es que soy una persona que tiene una experiencia larga en gobiernos corporativos en empresas nacionales e internacionales, y creo firmemente en la importancia del gobierno corporativo. Ese es mi principal compromiso: el respeto irrestricto al gobierno corporativo de Codelco (...) Someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse", advirtió el socialista, que defendió también los avances logrados en este ámbito.

"Hemos transformado a Codelco en un conglomerado de cobre y litio, con un modelo de crecimiento híbrido que suma asociaciones con líderes de la industria global", afirmó.

El futuro de Codelco bajo la Administración Kast

Se espera que dentro de los próximos días se conozca a los integrantes del nuevo directorio de la Corporación, y como sucesor de Pacheco suena con fuerza el economista Bernardo Fontaine, líder del movimiento "Con mi plata no" y exconvencional constituyente.

"Con la convicción de que Codelco debe ser un referente en términos de buena administración y de seguridad para sus trabajadores, y que es una empresa estatal que opera con los recursos de todos los chilenos, era muy importante estar en esta reunión. Hemos escuchado atentamente y en los próximos días anunciaremos cuáles serán los tres directores que elegirá el Presidente (Kast)", comentó Daniel Mas.

Jorge Quiroz se refirió, en tanto, a las especulaciones sobre una posible venta parcial de la firma: "La propiedad de Codelco está en la Constitución. Es un precepto constitucional y cualquier tema que pudiese llegar el día de mañana a plantearse es una decisión constitucional de todos los chilenos, que excede largamente cualquier política u opinión de un Gobierno particular, y no responde (tampoco) al gobierno corporativo, (sino que) responde a una decisión nacional", sentenció.