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La Medicina Tradicional China gana terreno en Brasil y redefine la atención en salud pública

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
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La Medicina Tradicional China en Brasil está ganando protagonismo en el sistema de salud pública, especialmente en ciudades como São Paulo, donde hospitales han incorporado la acupuntura en servicios de urgencia y atención especializada.

Esta integración, impulsada desde hace décadas, busca mejorar el tratamiento del dolor crónico, reducir el uso de fármacos y ofrecer una alternativa complementaria en un contexto de alta demanda sanitaria.

En el Hospital São Paulo, uno de los principales centros médicos del país, la acupuntura forma parte del sistema público de salud en todos sus niveles: atención primaria, secundaria y terciaria.

"Atendemos desde pacientes de atención básica hasta casos de alta complejidad que ya están en tratamiento hospitalario", explicó la doctora Márcia Yamamura, jefa del servicio de acupuntura.

El recinto marcó un hito en 1998 al crear el primer servicio de acupuntura de urgencias en el hemisferio occidental. Actualmente, concentra cerca del 10% de los tratamientos de este tipo en Brasil.

Cada día, entre 60 y 80 pacientes acuden a su sala de emergencias, lo que refleja el crecimiento sostenido de la Medicina Tradicional China en Brasil dentro del sistema público.

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