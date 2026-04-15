Robots humanoides ejecutan tareas de precisión en líneas de ensamblaje

Cuatro robots humanoides completaron un turno de ocho horas en una línea real de ensamblaje de tabletas en Nanchang, China, marcando un avance en el uso de inteligencia artificial en manufactura.

Durante la jornada, los modelos Genie G2 de la empresa AgiBot realizaron inspecciones de calidad, identificaron materiales, separaron productos defectuosos y se adaptaron a variaciones en la línea con alta precisión.

Según datos de la prueba, cada robot procesó hasta 310 unidades por hora, con una tasa de acierto superior al 99,9%. Además, pudieron ajustarse a cambios de producción en minutos gracias a su sistema de percepción visual y control de fuerza.

Desde la industria destacan que estos robots ya no son solo experimentales, sino herramientas productivas listas para integrarse en fábricas. De hecho, AgiBot proyecta ampliar su uso a gran escala en sectores como electrónica, automoción y energía.

China lidera actualmente la producción global de robots humanoides, con empresas como AgiBot, Unitree y UBTECH a la cabeza del mercado.