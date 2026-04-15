Renato Münster no asumirá como seremi de las Culturas metropolitano

A menos de 48 horas de haber sido designado como nuevo secretario regional ministerial (seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana, el actor Renato Münster anunció que no asumirá aquella labor.

Mediante su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter), el intérprete argumentó la decisión por "motivos personales y urgentes", sin explicitar las razones.

"A pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando", señaló el actor.

En su texto, agradeció al Presidente José Antonio Kast y al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, por "la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante", extendiendo también sus agradecimientos "al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector".

"Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país", señaló Münster.

El intérprete había reemplazado a Gustavo Baehr, quien duró tan solo dos semanas en el cargo tras los cuestionamientos por su nula experiencia en el ámbito artístico y cultura, y de momento no se ha definido a la persona que asumirá como seremi de las Culturas metropolitano del actual Gobierno.

El ministro Undurraga respondió a la publicación del actor en la mencionada red social para agradecer su compromiso y lamentar "no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales. Confiamos que tengas una pronta solución para trabajar en equipo".