Siete pizzerías chilenas son top 50 del continente: una es la número 2

Tal como en 2024 y 2025, el ranking 50 Top Pizza volvió a consagrar a Leggera Pizza Napoletana, en Sao Paulo, Brasil, como la mejor en América Latina; pero también reflejó una mayor presencia de locales chilenos, incluyendo uno que se ubicó como el segundo mejor del continente.



Allería, ubicada en Providencia, pasó a escoltar en la lista a los paulistas, subiendo un puesto respecto del año pasado, cuando fue tercera; y tres respecto a 2024, cuando fue la primera edición latina de la medición.



El top 5 lo completaron Pizzardi Artigianale de Bogotá, Colombia; y QT Pizza Bar, también de Sao Paulo; compartieron el tercer lugar; Ti Amo, en Adrogué, Argentina; en el cuarto; y La Clásica, de San Salvador, El Salvador; como quinta ubicación.

Pero, además de Allería, hay otras seis pizzerías santiaguinas en el ranking, concretando la mayor presencia nacional en la guía que elabora el sitio experto: