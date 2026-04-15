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Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Siete pizzerías chilenas son top 50 del continente: una es la número 2

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Todas son de Santiago y ubicadas en la zona oriente de la capital.

Siete pizzerías chilenas son top 50 del continente: una es la número 2
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Tal como en 2024 y 2025, el ranking 50 Top Pizza volvió a consagrar a Leggera Pizza Napoletana, en Sao Paulo, Brasil, como la mejor en América Latina; pero también reflejó una mayor presencia de locales chilenos, incluyendo uno que se ubicó como el segundo mejor del continente.

Allería, ubicada en Providencia, pasó a escoltar en la lista a los paulistas, subiendo un puesto respecto del año pasado, cuando fue tercera; y tres respecto a 2024, cuando fue la primera edición latina de la medición.

El top 5 lo completaron Pizzardi Artigianale de Bogotá, Colombia; y QT Pizza Bar, también de Sao Paulo; compartieron el tercer lugar; Ti Amo, en Adrogué, Argentina; en el cuarto; y La Clásica, de San Salvador, El Salvador; como quinta ubicación.

Pero, además de Allería, hay otras seis pizzerías santiaguinas en el ranking, concretando la mayor presencia nacional en la guía que elabora el sitio experto:

  • 11 Raffaella, Las Condes (39° en 2025)
  • 13 Brunapoli, Vitacura (no figuró en 2025)
  • 28 ST Giovanni's, Vitacura (31° en 2025)
  • 32 Capri, Lo Barnechea (30° en 2025)
  • 38 400 Pizzería, Providencia (20° en 2025)
  • 50 Davvero Pizzeria, Ñuñoa (27° en 2025)

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