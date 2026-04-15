Reñida elección en Perú: Sánchez pasa al segundo lugar y desplaza a López Aliaga

Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú por el partido izquierdista Juntos por el Perú y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sigue ascendiendo en el escrutinio de las elecciones en Perú y, con el 90,3% de las actas contabilizadas, ya es segundo tras superar al centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y al ultraderechista Rafael López Aliaga.

Sánchez, exministro de Castillo, registra actualmente el 12% de votos válidos, al sumar 1.836.427 papeletas, mientras que López Aliaga fue desplazado al tercer puesto con el 11,92% y con una diferencia de 12.837 votos.

En cuarta posición, en cambio, quedó Jorge Nieto al registrar el 11,1% de los votos, que equivalen a 1.698.634 papeletas.

En primer lugar permanece la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con el 16,96% de los votos, equivalentes a 2.593.454 apoyos.

El segundo lugar de la votación sigue abierta y aún no hay certeza de quién enfrentará a Fujimori en segunda vuelta.

El voto rural

Este cambio de tendencia se debe a que los votos de zonas rurales son uno de los últimos en computarse, y en esas zonas Sánchez es el candidato más votado.

Mientras López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital Lima y las principales ciudades de Perú, que son los que primero se contabilizan, Sánchez cosechó sus votos en el ámbito rural, donde hizo la 'Ruta Castillista' con la promesa de liberar al encarcelado expresidente y retomar su proyecto político, truncado por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.

Ante este escenario, López Aliaga denunció fraude sin pruebas al alegar que se vio perjudicado por los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima debido a la demora en el reparto del material electoral que debía llegar a los colegios.

Simpatizantes del partido Renovación Popular participaron en una manifestación convocada por Rafael López Aliaga. (EFE)

Así, este martes el empresario y exalcalde de Lima reunió a cientos de sus seguidores para llamarlos a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera", a la vez que pidió nuevamente detener a Pierto Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucionara con la ampliación de la votación hasta el lunes.