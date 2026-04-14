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Tópicos: Magazine | Personajes

Panelista Javier Fernández reveló desconocido romance con el actor Koke Santa Ana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Él no habla mucho de su vida personal, señaló Fernández.

Panelista Javier Fernández reveló desconocido romance con el actor Koke Santa Ana
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El panelista de televisión, Javier Fernández, reveló haber sido protagonista de un desconocido romance farandulero.

Durante una aparición en "Zona de Estrellas", el ex "Maldita Moda" fue consultado por la posibilidad de ingresar a "Volverías con tu ex", una nueva versión del clásico reality que prepara Mega.

"Entraría con el Koke Santa Ana", respondió Fernández, sorprendiendo al panel ante el desconcido dato. Al respecto el comentarista detalló que tuvieron un romance durante seis meses.

"Koke es conocido, es abiertamente gay, lo hemos hablado en mi podcast. Él no habla mucho de su vida personal y privada", agregó el también estilista.

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