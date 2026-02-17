La Gala de la Fiesta de la Primavera 2026, organizada por China Media Group (CMG), incorporó este año un elemento que marcó la conversación digital: un espectáculo de robots humanoides que combinaron artes marciales y tecnología de punta sobre el escenario.

Los protagonistas fueron los "Wu Bot", desarrollados por Unitree Robotics, que participaron en la tradicional transmisión de Año Nuevo Lunar realizada en China durante la víspera del inicio del Año del Caballo.

LEER ARTICULO COMPLETO