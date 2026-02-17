Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago33.3°
Humedad9%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Robots humanoides practicaron kung fu en la Gala del Año Nuevo chino

Publicado: | Fuente: CGTN En Español
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Gala de la Fiesta de la Primavera 2026, organizada por China Media Group (CMG), incorporó este año un elemento que marcó la conversación digital: un espectáculo de robots humanoides que combinaron artes marciales y tecnología de punta sobre el escenario.

Los protagonistas fueron los "Wu Bot", desarrollados por Unitree Robotics, que participaron en la tradicional transmisión de Año Nuevo Lunar realizada en China durante la víspera del inicio del Año del Caballo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados