El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) afirmó que los extraterrestres "son reales", aunque reconoció que no los ha visto y aseguró que no están escondidos en la famosa Área 51, como defienden las teorías de conspirativas.

El periodista Brian Tyler Cohen preguntó al demócrata durante su podcast si "los aliens existen", a lo que el entrevistado respondió: "Son reales, pero nunca los vi y no están escondidos en el Área 51".

"No existe ninguna base subterránea, a menos que haya una conspiración gigantesca y se la hayan ocultado al presidente de los EE.UU", añadió.

