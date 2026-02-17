Síguenos:
PSG remontó ante Mónaco con doblete de Doué y sueña con el pasaje a octavos de la Champions

PSG venció 2-3 a Mónaco en la ida de los play-offs de la Champions League tras ir abajo en el marcador 2-0. Folarin Balogun marcó los goles del equipo del principado, mientras que Désiré Doué con un doblete y Achraf Hakimi lo dieron vuelta para los parisinos. El partido de vuelta será el miércoles 25 de febrero a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el estadio Parque de los Príncipes.

